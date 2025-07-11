Его Величество Король Карл III выражает самые теплые поздравления Президенту Хурэлсуху Ухнаа

CentralAsia (MNG) - Его Величество Король Карл III выражает самые теплые поздравления Президенту Хурэлсуху Ухнаа и народу Монголии по случаю Национального праздника Наадам.

Наадам — традиционное монгольское состязание, также именуемое «тремя мужскими играми» (эрийн гурван наадам), — это монгольская борьба, скачки и стрельба из лука.

С наибольшим размахом это состязание проводится в монгольской столице, Улан-Баторе, в течение народного праздника середины лета (11-13 июля) на Центральном стадионе. В других монгольских городах, а также в китайских городах со значительной монгольский диаспорой, проводят надом гораздо скромнее. Он начинается со сложной предварительной церемонии, в которой участвуют танцоры, борцы, всадники и музыканты. После церемонии открытия игр начинается само состязание.

Наадам — самое популярное зрелище у монголов, которое, как предполагается, веками существовало в Монголии в том или ином виде. Надом берёт начало в таких явлениях, как военные парады, а также в воинских умениях — стрельбе из лука, верховой езде и борьбе, демонстрация которых сопутствовала различным праздникам.

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