экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Nvidia стала первой компанией с рыночной капитализацией в $4 трлн
CEO Nvidia Дженсен Хуанг держит в руках Grace Hopper на выставке COMPUTEX 2023
CEO Nvidia Дженсен Хуанг держит в руках Grace Hopper на выставке COMPUTEX 2023

CentralAsia (CA) -  Американская компания по производству микрочипов Nvidia стала первой компанией с рыночной стоимостью, достигшей 4 трлн долларов.

Акции компании сразу после открытия торгов в США выросли примерно на 2,8% и достигли 164,42 долларов.

Таким образом, рыночная капитализация Nvidia превысила 4 трлн долларов, и компания вошла в историю как первая, преодолевшая этот рубеж.

Рыночная стоимость Nvidia впервые превысила 2 трлн долларов в феврале прошлого года и 3 трлн долларов в июне, чему способствовал высокий спрос на чипы для искусственного интеллекта.

В списке самых дорогих компаний мира на первом месте находится Nvidia, за ней следуют Microsoft с рыночной стоимостью 3,8 трлн долларов и Apple с капитализацией в 3,1 трлн долларов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com