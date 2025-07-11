Nvidia стала первой компанией с рыночной капитализацией в $4 трлн

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CentralAsia (CA) - Американская компания по производству микрочипов Nvidia стала первой компанией с рыночной стоимостью, достигшей 4 трлн долларов.

Акции компании сразу после открытия торгов в США выросли примерно на 2,8% и достигли 164,42 долларов.

Таким образом, рыночная капитализация Nvidia превысила 4 трлн долларов, и компания вошла в историю как первая, преодолевшая этот рубеж.

Рыночная стоимость Nvidia впервые превысила 2 трлн долларов в феврале прошлого года и 3 трлн долларов в июне, чему способствовал высокий спрос на чипы для искусственного интеллекта.

В списке самых дорогих компаний мира на первом месте находится Nvidia, за ней следуют Microsoft с рыночной стоимостью 3,8 трлн долларов и Apple с капитализацией в 3,1 трлн долларов.