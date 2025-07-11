В Казахстан из ОАЭ экстрадировали предполагаемого подельника Армана Дикого

CentralAsia (KZ) - В Казахстан из Объединённых Арабских Эмиратов экстрадировали подозреваемого в участии в массовых беспорядках в январе 2022 года в Алматы, сообщила Генеральная прокуратура РК.

По версии следствия, задержанный связан с организованной преступной группой под руководством Армана Джумагельдиева (известен как Дикий Арман).

Как утверждают в надзорном органе, с 5 по 7 января подозреваемый активно участвовал в деструктивных действиях, которые дестабилизировали обстановку в Алматы. После событий он скрылся и почти три года находился за границей.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили фигуранта в ОАЭ. Из Дубая правоохранители доставили подозреваемого в Астану и поместили в следственный изолятор. Ему грозит до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Самого Армана Джумагельдиева в январе приговорили к 20 годам заключения по делу о январских событиях.

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