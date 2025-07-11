Трамп объявил о введении 35-процентных пошлин против Канады

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп объявил о введении 35-процентных пошлин с 1 августа на весь импорт из Канады. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Вместо того, чтобы сотрудничать с Соединёнными Штатами, Канада ответила собственными пошлинами»,— написал Трамп в соцести Truth Social . «С 1 августа 2025 года мы будем взимать с Канады 35-процентную пошлину на канадские товары, поставляемые в Соединённые Штаты, отдельно от всех отраслевых пошлин».

Ранее канадский импорт, не подпадающий под торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой, которое Дональд Трамп заключил в свой первый срок, облагался пошлинами в размере 25%, пишет NBC News. Импорт энергоносителей из Канады облагался пошлинами в размере 10%.

В конце июня Дональд Трамп заявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой из-за налога на цифровые услуги, который должен был вступить в силу 30 июня.

В ответ Канада ввела квоты на импорт определённых видов стали и 50-процентную надбавку на объёмы, превышающие квоту. Министр финансов Канады подчеркнул, что эти меры направлены на защиту местной промышленности от «несправедливых американских пошлин».