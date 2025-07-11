экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Император и императрица присутствуют на церемонии открытия монгольского Наадама

CentralAsia (MNG) -  Начался Национальный праздник, посвященный 2234-й годовщине Монгольского государства, 819-й годовщине Великого Монгольского государства, 114-й годовщине восстановления национальной свободы и независимости, 104-й годовщине Народной революции и 35-й годовщине Демократической революции.

В этом году открытие фестиваля Наадам проходит под девизом «Монголия сияет вечно». Их Величества Император и Императрица присутствуют на церемонии открытия в качестве почетных гостей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com