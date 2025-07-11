Император и императрица присутствуют на церемонии открытия монгольского Наадама

CentralAsia (MNG) - Начался Национальный праздник, посвященный 2234-й годовщине Монгольского государства, 819-й годовщине Великого Монгольского государства, 114-й годовщине восстановления национальной свободы и независимости, 104-й годовщине Народной революции и 35-й годовщине Демократической революции.

В этом году открытие фестиваля Наадам проходит под девизом «Монголия сияет вечно». Их Величества Император и Императрица присутствуют на церемонии открытия в качестве почетных гостей.

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