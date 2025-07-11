Его Королевское Высочество наследный принц и премьер-министр поздравляет Президента Монголии

CentralAsia (MNG) -

Его Королевское Высочество принц Салман бин Хамад Аль Халифа, наследный принц и премьер-министр, направил поздравительную телеграмму Его Превосходительству Хурэлсуху Ухнаа, Президенту Монголии, по случаю Национального дня Монголии.

Наадам — традиционное монгольское состязание, также именуемое «тремя мужскими играми» (эрийн гурван наадам), — это монгольская борьба, скачки и стрельба из лука. Проводится по всей стране в праздник середины лета.

С наибольшим размахом это состязание проводится в монгольской столице, Улан-Баторе, в течение народного праздника середины лета (11-13 июля) на Центральном стадионе. В других монгольских городах, а также в китайских городах со значительной монгольский диаспорой, проводят надом гораздо скромнее. Он начинается со сложной предварительной церемонии, в которой участвуют танцоры, борцы, всадники и музыканты. После церемонии открытия игр начинается само состязание.

Наадам — самое популярное зрелище у монголов, которое, как предполагается, веками существовало в Монголии в том или ином виде. Наадам берёт начало в таких явлениях, как военные парады, а также в воинских умениях — стрельбе из лука, верховой езде и борьбе, демонстрация которых сопутствовала различным праздникам. В начале XX века в Урге игры проводились непосредственно после церемонии цам в конце июня. В настоящее время надом формально приурочен к годовщине антикитайского восстания в Монголии в 1921 году и провозглашения независимости страны.

В настоящее время в скачках и стрельбе принимают участие также девочки и женщины, а к «трём играм» официально прибавился четвёртый вид соревнований: монгольская игра в кости (шагаайн харваа), где её участники, разделившись на две команды, поочерёдно выбивают костяные мишени при помощи костяной биты, «выстреливаемой» щелчком среднего пальца со специальной деревянной направляющей (хясаа), удерживаемой на колене игрока. В ней участвуют только мужчины.

источник: MiddleAsianNews

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