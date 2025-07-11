Император и Императрица встретились с японскими резидентами в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Император Японии Нарухито и императрица Масако, находящиеся с визитом в Монголии, в среду встретились с японскими экспатриантами в отеле в Улан-Баторе, столице Монголии.

Среди японских экспатриантов были Ая Кон, 84 года, которая издает японоязычный журнал о Монголии, и Рейко Наканиши, учительница местной школы.

Императорская чета задавала вопросы, например, о том, как они оказались в Монголии.

На вопрос о том, чем бы она хотела поделиться с японцами, Кон ответила: «Я хочу рассказать им о простой и спокойной жизни монгольских кочевников».

Император Нарухито и императрица Масако находятся с восьмидневным государственным визитом в Монголии до воскресенья.

источник: MiddleAsianNews

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