Император и Императрица встретились с японскими резидентами в Монголии
CentralAsia (MNG) -
Император Японии Нарухито и императрица Масако, находящиеся с визитом в Монголии, в среду встретились с японскими экспатриантами в отеле в Улан-Баторе, столице Монголии.
Среди японских экспатриантов были Ая Кон, 84 года, которая издает японоязычный журнал о Монголии, и Рейко Наканиши, учительница местной школы.
Императорская чета задавала вопросы, например, о том, как они оказались в Монголии.
На вопрос о том, чем бы она хотела поделиться с японцами, Кон ответила: «Я хочу рассказать им о простой и спокойной жизни монгольских кочевников».
Император Нарухито и императрица Масако находятся с восьмидневным государственным визитом в Монголии до воскресенья.
источник: MiddleAsianNews
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