Император Нарухито посетил техническую школу Кōsen в Монголии

CentralAsia (MNG) -

В рамках кредитного соглашения 2014 года между правительством Монголии и Японским агентством международного сотрудничества Министерство образования успешно реализовало проект развития высшего инженерного образования, также известный как «Проект 1000 инженеров». Целью инициативы была подготовка высококвалифицированных инженеров и технических специалистов, остро необходимых Монголии, повышение качества инженерного образования, укрепление преподавательского состава и модернизация образовательной и исследовательской среды.

В среду император Нарухито посетил Монгольский технологический колледж Косэн — учебное заведение, созданное по образцу японских технических колледжей, известных как Кōsen.

Эта школа является одним из трех колледжей кёсэн в японском стиле, которые были открыты в Улан-Баторе в 2014 году монголами, обучавшимися в школах кёсэн в Японии, при поддержке Японии.

В университете пять факультетов, включая машиностроительный, и предлагаются пятилетние программы подготовки инженеров. Около 40% выпускников работают в Японии.

В школе император Нарухито, находящийся с официальным визитом в Монголии вместе с императрицей Масако, получил разъяснения от директора. Император увидел роботов и другие устройства, созданные учениками, и назвал их «впечатляющими».

Он также поздравил 20-летнюю бывшую ученицу, окончившую школу в прошлом месяце, с новой работой в Токио, которая начнется в октябре.

Позже в тот же день к императору присоединилась императрица Масако, которая посетила государственную школу и Монголо-японскую больницу при Монгольском Национальном университете медицинских наук. Оба учреждения были построены благодаря безвозмездной помощи японского правительства.

В школе императорская чета аплодировала песням и танцам учеников и общалась с ними.

В рамках проекта в Японии прошли обучение 1098 монгольских студентов, преподавателей и исследователей, в том числе 292 – по совместным программам бакалавриата, 177 – по программе «Кусен», 37 – по магистратуре, 104 – по докторантуре и 488 – по краткосрочным программам повышения квалификации. 96% выпускников в настоящее время работают по специальности.

В настоящее время в Улан-Баторе действуют три колледжа «Кoсен»: Технологический колледж Монгольского университета науки и технологий, Технологический колледж «Монгол Кoсен» и Технологический колледж «Сайн Монгол». Кроме того, еще три учреждения Косен действуют в аймаках Дархан-Уул, Орхон и Өмнөговь.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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