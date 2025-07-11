Число пенсионеров в Таджикистане за полгода возросло на 21 тысячу человек

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (TJ) - По состоянию на 1 июля 2025 года общее количество пенсионеров в Таджикистане достигло 858 191 человека, сообщает Агентство социального страхования и пенсий при правительстве РТ.

По сравнению с началом года число получателей пенсий увеличилось на 21 501 человека – рост на 2,6%. Согласно официальной статистике, средний размер пенсии по республике составил 470,62 сомони. При этом размер трудовой пенсии достиг 586,05 сомони, страховой – 470,57 сомони, а социальной – 330,60 сомони.

Во втором квартале 2025 года пенсионная система Таджикистана показала устойчивость не только в росте числа получателей выплат, но и в финансовом обеспечении. В первом полугодии в бюджет социального страхования и пенсионного обеспечения страны поступило 2,815 млрд сомони за счёт налога на социальное страхование, что составляет 103,4% от запланированного показателя.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения