В Узбекистане лотереи и азартные игры запретили для силовиков и малоимущих

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане утверждены требования и условия для осуществления букмекерской деятельности и организации лотерей, а также определен перечень категорий граждан, которым запрещено участвовать в азартных играх. Об этом сообщает Norma.uz со ссылкой на положение «О лицензировании организации игр, основанных на риске, во всемирной информационной сети Интернет, лотерей и букмекерской деятельности».

Участвовать в азартных играх, лотереях и букмекерских пари не имеют права:

лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

зарегистрированные в едином реестре социальной защиты и члены их семей;

лица, включенные в «железную», «молодежную» и (или) «женскую» тетради;

несовершеннолетние;

сотрудники органов прокуратуры, внутренних дел, национальной гвардии и таможенных органов;

военнослужащие;

сотрудники подразделений охраны во время несения службы;

сотрудники Национального агентства перспективных проектов Узбекистана;

иностранцы — при наличии соответствующих запросов уполномоченных органов иностранных государств через МИД Узбекистана.

В положении также указаны основные условия получения лицензии на осуществление букмекерской деятельности и организацию лотерей:

организаторами азартных игр могут быть только резиденты Узбекистана;

электронная платформа должна размещаться на серверах, находящихся на территории Узбекистана;

наличие сформированного уставного капитала в установленном размере в виде денежных средств на дату подачи заявления;

создание резервного фонда на отдельном счете для покрытия возможных задолженностей по выплатам выигрышей, возврату ставок, налоговым обязательствам и другим обязательствам;

соблюдение законодательства Узбекистана в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также требований по хранению и использованию персональных данных и рекламе;

использование одного доменного имени национального сегмента интернета.

прием денежных средств и выплаты выигрышей должны осуществляться исключительно через единый государственный регистр игроков и ставок;

все игровое оборудование, программное обеспечение и устройства должны иметь сертификаты соответствия от уполномоченных органов и лабораторий.