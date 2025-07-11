В Узбекистане лотереи и азартные игры запретили для силовиков и малоимущих
- Узбекистан, общество
- 15:10, 11 июля 2025
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане утверждены требования и условия для осуществления букмекерской деятельности и организации лотерей, а также определен перечень категорий граждан, которым запрещено участвовать в азартных играх. Об этом сообщает Norma.uz со ссылкой на положение «О лицензировании организации игр, основанных на риске, во всемирной информационной сети Интернет, лотерей и букмекерской деятельности».
Участвовать в азартных играх, лотереях и букмекерских пари не имеют права:
- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
- зарегистрированные в едином реестре социальной защиты и члены их семей;
- лица, включенные в «железную», «молодежную» и (или) «женскую» тетради;
- несовершеннолетние;
- сотрудники органов прокуратуры, внутренних дел, национальной гвардии и таможенных органов;
- военнослужащие;
- сотрудники подразделений охраны во время несения службы;
- сотрудники Национального агентства перспективных проектов Узбекистана;
- иностранцы — при наличии соответствующих запросов уполномоченных органов иностранных государств через МИД Узбекистана.
В положении также указаны основные условия получения лицензии на осуществление букмекерской деятельности и организацию лотерей:
- организаторами азартных игр могут быть только резиденты Узбекистана;
- электронная платформа должна размещаться на серверах, находящихся на территории Узбекистана;
- наличие сформированного уставного капитала в установленном размере в виде денежных средств на дату подачи заявления;
- создание резервного фонда на отдельном счете для покрытия возможных задолженностей по выплатам выигрышей, возврату ставок, налоговым обязательствам и другим обязательствам;
- соблюдение законодательства Узбекистана в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также требований по хранению и использованию персональных данных и рекламе;
- использование одного доменного имени национального сегмента интернета.
- прием денежных средств и выплаты выигрышей должны осуществляться исключительно через единый государственный регистр игроков и ставок;
- все игровое оборудование, программное обеспечение и устройства должны иметь сертификаты соответствия от уполномоченных органов и лабораторий.
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