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В Узбекистане лотереи и азартные игры запретили для силовиков и малоимущих

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане утверждены требования и условия для осуществления букмекерской деятельности и организации лотерей, а также определен перечень категорий граждан, которым запрещено участвовать в азартных играх. Об этом сообщает Norma.uz со ссылкой на положение «О лицензировании организации игр, основанных на риске, во всемирной информационной сети Интернет, лотерей и букмекерской деятельности».

Участвовать в азартных играх, лотереях и букмекерских пари не имеют права:

  • лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
  • зарегистрированные в едином реестре социальной защиты и члены их семей;
  • лица, включенные в «железную», «молодежную» и (или) «женскую» тетради;
  • несовершеннолетние;
  • сотрудники органов прокуратуры, внутренних дел, национальной гвардии и таможенных органов;
  • военнослужащие;
  • сотрудники подразделений охраны во время несения службы;
  • сотрудники Национального агентства перспективных проектов Узбекистана;
  • иностранцы — при наличии соответствующих запросов уполномоченных органов иностранных государств через МИД Узбекистана.

В положении также указаны основные условия получения лицензии на осуществление букмекерской деятельности и организацию лотерей:

  • организаторами азартных игр могут быть только резиденты Узбекистана;
  • электронная платформа должна размещаться на серверах, находящихся на территории Узбекистана;
  • наличие сформированного уставного капитала в установленном размере в виде денежных средств на дату подачи заявления;
  • создание резервного фонда на отдельном счете для покрытия возможных задолженностей по выплатам выигрышей, возврату ставок, налоговым обязательствам и другим обязательствам;
  • соблюдение законодательства Узбекистана в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также требований по хранению и использованию персональных данных и рекламе;
  • использование одного доменного имени национального сегмента интернета.
  • прием денежных средств и выплаты выигрышей должны осуществляться исключительно через единый государственный регистр игроков и ставок;
  • все игровое оборудование, программное обеспечение и устройства должны иметь сертификаты соответствия от уполномоченных органов и лабораторий.
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