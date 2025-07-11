В выходные Казахстан ждет жаркая погода

CentralAsia (KZ) - В ближайшие три дня Казахстан ждет жаркая погода, дожди пройдут на севере и востоке страны, прогнозирует Казгидромет.

Синоптики ожидают, что дожди с грозами возможны на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов, на севере, востоке – сильные дожди, град, шквал.

Лишь на юге, юго-западе, в субботу и на западе страны под влиянием поля повышенного давления ожидается жаркая и солнечная погода.

На западе Казахстана в эти дни ожидается сильная жара +35+39 градусов, в отдельных районах до+40+42, на юго-западе в выходные - до +39+44. В северных регионах небольшое понижение дневных температур от +17+25 до +15+23, на востоке основной фон температуры +22+30, на юге будет+40+43, юго-востоке до +35+38.

В Алматы в субботу до 31 градуса, в воскресенье – до +34, осадкой не ожидается. В Шымкенте в выходные также без осадков, ожидается жара +35+37 градусов. В Астане в выходные возможны грозы и усиление ветра, в субботу воздух прогреется до 24 градусов, в воскресенье до +24.

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