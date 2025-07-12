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Россия и Украина готовят новый обмен посылками для военнопленных

CentralAsia (CA) -  Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Москва и Киев ведут подготовку к новому обмену посылками для военнопленных.

«Мы ведём переговоры о содержимом этих посылок — обсуждаем перечень необходимых предметов. Также собираем письма от наших граждан для родных, находящихся в плену», - сообщила Москалькова в интервью РИА Новости.

Первый подобный обмен состоялся в декабре 2023 года. В рамках последующих встреч российских и украинских делегаций в мае и июне 2025 года стороны также провели несколько обменов военнопленными и телами погибших.

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