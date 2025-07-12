СМИ: Трамп рассматривает новый пакет военной помощи для Украины

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи на сотни миллионов долларов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Средства предполагается выделить из фонда, утвержденного Конгрессом в период президентства Джо Байдена. Этот фонд позволяет Пентагону передавать Украине оружие из американских запасов. По информации издания, в распоряжении фонда остаётся около $3,8 млрд.

Ранее в июле был приостановлен пакет помощи, включавший 30 зенитных ракет Patriot и сотни единиц высокоточного вооружения. Один из источников сообщил, что часть снарядов — около 8 тыс. для 155-мм гаубиц и 250 управляемых реактивных систем залпового огня — уже начала поступать в Украину. При этом сроки поставок зенитных ракет Patriot пока не уточняются.

По информации Politico, возможные поставки могут быть связаны с заявлением Трампа для NBC News, в котором он пообещал сделать важное заявление по России в понедельник. В том же интервью он подчеркнул, что за американское оружие для Украины будет платить НАТО. «Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО оплачивает это на 100%. Таким образом, вооружение передается НАТО, а затем уже оно поступает в Украину», - заявил Трамп.