Франция начала уголовное дело против X

CentralAsia (CA) - Парижская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении компании X (ранее Twitter) по подозрению в манипулировании алгоритмами с целью «иностранного вмешательства». Об этом сообщает издание Politico.

По словам главы прокуратуры Парижа Лор Бекко, расследование началось 9 июля и ведется отделом по борьбе с киберпреступностью. Оно направлено как против X как юридического лица, так и против отдельных физических лиц, связанных с управлением платформой.

Поводом стали жалобы французского депутата и государственного служащего. Хотя имя Илона Маска в материалах не упоминается, расследование касается деятельности платформы после ее приобретения миллиардером в 2022 году.

Ранее, в январе, французские правоохранительные органы и государственные учреждения провели проверки, в ходе которых X обвинили в распространении большого объема ненавистнического, расистского и гомофобного контента, искажавшего демократическую дискуссию во Франции.