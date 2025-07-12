Узбекистан усилил меры против проникновения сибирской язвы

CentralAsia (UZ) - На фоне вспышек сибирской язвы в соседних странах Узбекистан усиливает санитарно-эпидемиологический контроль. Об этом сообщил заведующий отделом Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Фарход Курбанбеков.

По его словам, в настоящее время проводится тщательный контроль всех лиц, пересекающих 55 пограничных пунктов. В потенциальных очагах инфекции берутся образцы почвы для постоянного лабораторного мониторинга.

«Принимаются все необходимые профилактические меры для предотвращения распространения заболевания. В Узбекистане созданы условия для своевременной диагностики и лечения при малейшем подозрении на сибирскую язву», - отметил Курбанбеков.

Ранее СМИ сообщили о случаях заболевания в Хуросонском районе Таджикистана, где были госпитализированы четыре человека с подозрением на сибирскую язву. В Казахстане два села в Акмолинской области закрыты на карантин после передачи инфекции от животных людям.