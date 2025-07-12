В Узбекистане могут ввести обязательный медосмотр для граждан, вернувшихся из-за границы

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана рассматривают возможность введения обязательного медицинского осмотра для граждан, находившихся за рубежом более трех месяцев. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Генеральной прокуратуры Муродбек Махмудов в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

По его словам, отсутствие обязательной процедуры осмотра затрудняет своевременное выявление инфекционных заболеваний и создает риск их распространения внутри страны. Для решения этой проблемы планируется интеграция информационных систем Пограничной службы, Ассоциации «Махалла», МВД и Министерства здравоохранения. Это позволит учитывать граждан при пересечении границы, оперативно направлять их на обследование и вести единый учет.

Махмудов также сообщил, что по итогам совещания у президента 8 июля поручено разработать законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за ранние браки. По его словам, уже интегрированы информационные системы Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции, что позволило своевременно выявлять случаи ранних родов и предотвращать их сокрытие.

Также готовится законопроект о пересмотре ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшего расстройство здоровья. Ведомство уделяет отдельное внимание использованию цифровых технологий для контроля за лицами, состоящими на учете пробации.