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В Узбекистане ожидается повышение температуры 

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане ожидается повышение температуры, сообщает Узгидромет.

По данным синоптиков, в выходные 12 и 13 июля в стране сохранится преимущественно сухая и теплая погода. Ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Лишь в горных районах Ферганской области в пятницу вечером был возможен кратковременный дождь с грозой.

Температура воздуха начнет медленно повышаться. Днем в большинстве регионов ожидается от +35 до +38 °C, ночью — в пределах +18…+23 °C.

В отдельных районах возможны порывы ветра до 13–18 м/с, местами с пыльным поземком.

В Ташкенте также прогнозируется сухая погода с переменной облачностью. Восточный ветер — 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +20…+23 °C, днем — +35…+38 °C.

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