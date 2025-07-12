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Пик жары в Московском регионе прошел

CentralAsia (CA) -  Пик жары в Московском регионе прошел. Об этом сообщил синоптик «Фобоса» Михаил Леус. 

По его словам, Москву будет воздействовать теплый сектор циклона с центром над северо-западом Польши. В связи с этим в регионе ожидается переменная облачность, а во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможен град.

Температура воздуха в Москве составит +32…+34 °С, по области — +30…+35 °С. Ветер юго-восточный, скорость — 4–9 м/с. Атмосферное давление останется стабильным, около 749 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В воскресенье прогнозируется кратковременный дождь с грозой. Ночью температура опустится до +19…+21 °С, днем — поднимется до +31…+33 °С.

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