экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия и Северная Корея обсуждают возобновление паромного сообщения

CentralAsia (CA) -  Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что во время переговоров с северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсоне обсуждалось паромное сообщение между странами. Об этом он сообщил на брифинге по итогам встречи. 

Лавров напомнил, что после перерыва из-за пандемии коронавируса уже восстановлено авиасообщение между Россией и КНДР. «Планируется возобновить и морское сообщение, а также развивать контакты между людьми», - отметил он.

По словам Лаврова, это направление особенно актуально для российских регионов, граничащих с Северной Кореей, — на Дальнем Востоке, где хорошо знакомы с соседним государством. Кроме того, Северная Корея заинтересована в том, чтобы россияне посещали ее курорты, например Вонсан. При этом паромное сообщение с этим городом «вполне реально», подчеркнул министр, хотя сейчас наиболее актуальным остается авиасообщение Вонсана с Владивостоком и Хабаровском.

Прямое авиасообщение между Россией и КНДР было возобновлено в августе 2023 года после перерыва, связанного с пандемией COVID-19.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com