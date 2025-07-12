Из Госдепартамента США уволены более 1000 сотрудников

CentralAsia (CA) - Госдепартамент США начал увольнение более 1300 сотрудников, стремясь сократить численность персонала примерно на 15%, передает издание CBS News.

Сокращение коснулось 1107 гражданских служащих и 246 сотрудников дипломатической службы. Всего ведомство покинут около 3000 человек, включая тех, кто ранее добровольно согласился на увольнение по программе «Fork in the Road».

Также планируется закрытие и объединение десятков офисов в США и пересмотр организационной структуры. Эти меры давно ожидались — в марте Госдепартамент представил соответствующий план в Конгрессе. В администрации президента Дональда Трампа утверждают, что оптимизация необходима для устранения дублирующих функций и концентрации на ключевых задачах.

Однако демократы выразили обеспокоенность. Все члены от Демократической партии в комитете Сената по международным делам направили письмо госсекретарю Марко Рубио, в котором осудили решение.

«В условиях нарастающих вызовов национальной безопасности США необходимо укреплять дипломатический корпус, а не ослаблять его», - говорится в обращении. По их мнению, сокращения могут серьёзно подорвать эффективность внешней политики США.