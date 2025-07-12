Госдума рассмотрит проект об ужесточении ответственности для иноагентов

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CentralAsia (CA) - Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности для иностранных агентов за нарушения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что с 2025 года не было ни одного случая уголовного преследования за уклонение от выполнения обязанностей иноагентов. «Это говорит о необходимости усилить ответственность для тех, кто предал нашу страну», - написал Володин.

Законопроект предлагает отменить условие о двух административных нарушениях в течение года — для возбуждения уголовного дела будет достаточно одного.

Сейчас уголовная ответственность наступает только при повторных аналогичных нарушениях. По данным Минюста страны, более 40% иностранных агентов не соблюдают установленный порядок деятельности и ограничения.

За два года количество правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ выросло на 40,9%. «Те, кто нарушает наши законы, в том числе находясь за границей, должны нести ответственность», - подчеркнул Володин.