Зеленский сообщил об отражении атаки более 20 ракет и почти 600 дронов
- Азия и мир, происшествия
- 13:48, 12 июля 2025
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CentralAsia (CA) - В ночь на субботу Россия нанесла удар по Украине, выпустив 26 крылатых ракет и 597 беспилотников, более половины из которых — ударные дроны Shahed. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, удалось сбить более 20 ракет и большинство беспилотников.
«По состоянию на сейчас известно о двух погибших в Черновцах», - отметил Зеленский.
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