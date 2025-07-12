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Зеленский сообщил об отражении атаки более 20 ракет и почти 600 дронов

CentralAsia (CA) -  В ночь на субботу Россия нанесла удар по Украине, выпустив 26 крылатых ракет и 597 беспилотников, более половины из которых — ударные дроны Shahed. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, удалось сбить более 20 ракет и большинство беспилотников.

«По состоянию на сейчас известно о двух погибших в Черновцах», - отметил Зеленский.

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