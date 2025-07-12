Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника над регионами России

CentralAsia (CA) - Средства противовоздушной обороны сбили за ночь 12 июля 33 украинских беспилотника над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства:

над Брянской областью было сбито 16 беспилотников;

над акваторией Черного моря — пять;

над Крымом — четыре;

над Ростовской областью — три;

над Курской областью — два;

над Воронежской областью, Краснодарским краем и над Азовским морем — по одному.

Ночью 11 июля над российскими регионами, как сообщало Минобороны, было сбито 155 украинских беспилотников.