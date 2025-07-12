Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
- Азия и мир, происшествия
- 13:49, 12 июля 2025
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CentralAsia (CA) - Средства противовоздушной обороны сбили за ночь 12 июля 33 украинских беспилотника над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства:
- над Брянской областью было сбито 16 беспилотников;
- над акваторией Черного моря — пять;
- над Крымом — четыре;
- над Ростовской областью — три;
- над Курской областью — два;
- над Воронежской областью, Краснодарским краем и над Азовским морем — по одному.
Ночью 11 июля над российскими регионами, как сообщало Минобороны, было сбито 155 украинских беспилотников.
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