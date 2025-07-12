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Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника над регионами России

CentralAsia (CA) -  Средства противовоздушной обороны сбили за ночь 12 июля 33 украинских беспилотника над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства:

  • над Брянской областью было сбито 16 беспилотников;
  • над акваторией Черного моря — пять;
  • над Крымом — четыре;
  • над Ростовской областью — три;
  • над Курской областью — два;
  • над Воронежской областью, Краснодарским краем и над Азовским морем — по одному.

Ночью 11 июля над российскими регионами, как сообщало Минобороны, было сбито 155 украинских беспилотников.

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