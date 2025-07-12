В Казахстане чиновников освободили от занимаемой должности за участие в азартных играх

CentralAsia (KZ) - Генеральная прокуратура сообщила, что в Уральске 24 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности за участие в азартных играх, 16 из них освобождены от занимаемых должностей.
Речь идет о сотрудниках акимата города, управления госдоходов и полиции. Они делали ставки через букмекерские конторы, в том числе после запрета.
«С 9 сентября 2024 года участие государственных служащих в азартных играх и пари, в том числе онлайн, отнесено к нарушениям антикоррупционных ограничений. По итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, из них 16 освобождены от занимаемых должностей», - говорится в сообщении прокуратуры.
Один из чиновников акимата пополнил свой игровой счет на более 34 млн тенге. Уже после запрета он внес еще 1,7 млн, проиграв 971 тыс. тенге. Его уволили.