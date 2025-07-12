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В Москве 11 июля стало самым жарким днем с начала 2025 года

CentralAsia (CA) -  В Москве 11 июля стало самым жарким днем с начала 2025 года. Температура достигла +34,1°C, что на 0,2 градуса выше, чем 10 июля, сообщил синоптик Михаил Леус из центра «Фобос».

В центре города, на метеостанции Балчуг, воздух прогрелся до +35,2°C, а в Подмосковье самые высокие показатели зафиксировали в Серебряных Прудах и Зарайске — там термометры показали +35,4°C.

10 июля в столице побили 29-летний температурный рекорд — воздух прогрелся до +33,7°C, что на 0,3 градуса выше показателей 1996 года. С 7 по 10 июля в Москве действовал оранжевый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, среднесуточная температура превышала климатическую норму на 5–7 градусов.

 

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