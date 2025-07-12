В Афганистан могут возвратиться три миллиона мигрантов, - ООН

Иллюстративное фото // Фото МОМ.

CentralAsia (CA) - В Афганистан могут вернуться около 3-х миллионов мигрантов. Об этом заявил глава представительства УВКБ ООН по делам беженцев в Кабуле Арафат Джамаль.

«Массовый возврат репатриантов может усугубить и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в стране», - передает его слова издание Ariana News.

Он отметил, что власти Ирана и Пакистана ужесточили правила в отношении афганских граждан. В частности, Тегеран потребовал от четырех миллионов афганцев, находящихся на территории страны без документов, покинуть Иран до 6 июля.

«Мы наблюдаем унизительный, неорганизованный и массовый исход афганцев из обеих стран. Это создает серьезное давление на сам Афганистан, который рад принять своих граждан, но абсолютно не готов к этому», - сказал Джамаль.

По его словам, УВКБ ООН обеспокоено масштабами, интенсивностью и условиями, в которых проходит процесс возвращения.