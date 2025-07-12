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Миротворцы МООНРЗС: национальный день Монголии

CentralAsia (MNG) -  

11 июля МООНРЗС отметила День государственного флага Монголии, подняв национальный флаг в штаб-квартире Миссии рядом с флагом ООН.

В этом году также отмечается 23-я годовщина участия Монголии в миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций, которая началась в 2002 году с направления двух невооруженных военных наблюдателей в МООНРЗС.

Сегодня около 885 монгольских военнослужащих и полицейских служат в миссиях ООН по всему миру. Монголия особенно известна значительным участием женщин в своих миротворческих силах.

После празднования Дня флага Монголии отмечается главный национальный праздник – Наадам. Этот праздник, признанный ООН национальным праздником и включённый в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО с 2010 года, отражает культурную самобытность страны. В программу празднования традиционно входят три традиционных вида спорта: скачки, монгольская борьба и стрельба из лука.

источник: MiddleAsianNews

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