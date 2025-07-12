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Эрдоган сделал заявление после начала разоружения РПК

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем первом заявлении после начала разоружения запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) назвал это важным шагом на пути к обеспечению безопасности республики.

«Я желаю, чтобы важный шаг, сделанный сегодня на пути к нашей цели — Турции без терроризма — был благоприятным. Пусть Всемогущий Аллах даст нам возможность достичь наших целей на этом пути, который мы проходим ради безопасности нашей страны, мира нашего народа и установления прочного мира в нашем регионе», - написал он в соцсети X.

В мае 2025 года Рабочая партия Курдистана распространила заявление, в котором сообщила о решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией и самораспуститься. Партия объявила об этом шаге по итогам 12-го съезда.

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