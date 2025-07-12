В Ташкенте в бассейне утонули двое детей, еще пятеро пострадали

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте во дворе частного дома в бассейне пострадали 7 малолетних детей. По данным издания Podrobno.uz, несчастный случай произошел во время купания без присмотра взрослых.

Они оказались под водой. Двое скончались на месте, пятеро были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, находились в коме. По словам детского реаниматолога Алишера Мустакимова, некоторые из них пришли в сознание в течение нескольких дней. Двое остаются в коме, врачи продолжают бороться за их жизни.

«У детей в возрасте 2-5 лет еще недостаточно развита координация. Они могут потерять равновесие, оказаться в стрессовом состоянии и не понять, как поднять голову. Если в этот момент вдохнуть воду, она может попасть в легкие — и тогда уже может быть поздно», - отметил Мустакимов.