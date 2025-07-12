Катастрофа Air India: подача топлива прекращена за несколько секунд до трагедии

CentralAsia (CA) - Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии опубликовало предварительный отчет о возможной причине крушения Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India.

По данным Channel News Asia, подача топлива в двигатели была прекращена за несколько секунд до катастрофы.

В отчете отмечается, что переключатели управления подачей топлива были переведены из положения «Запуск» (Run) в положение «Отключено» (Cutoff) с интервалом в 0,1 секунды — непосредственно перед падением самолета, вскоре после взлета.

«На записи переговоров в кабине слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему была отключена подача топлива. Тот отвечает, что ничего не делал», — говорится в документе.

После этого самолет резко начал терять высоту. Переключатели снова вернулись в положение «Запуск», и двигатели начали набирать мощность, однако один из пилотов уже подал сигнал бедствия. Авиадиспетчеры запросили подробности, но вскоре увидели, как самолет падает, и направили на место службы экстренного реагирования. Крушение произошло менее чем через 40 секунд после взлета.

Американский авиаэксперт Джон Кокс отметил, что случайное отключение подачи топлива практически невозможно — для этого требуется сознательное действие. Такой режим обычно применяется при завершении полета или в экстренных ситуациях, например, при возгорании двигателя. В данном случае признаков возгорания не выявлено.

На месте крушения оба переключателя были найдены в рабочем положении. В отчете указано, что перед ударом о землю они были вновь включены, что, вероятно, свидетельствует о попытке восстановить тягу на последних секундах.

Бюро подчеркнуло, что расследование продолжается, запрошены дополнительные данные у «заинтересованных сторон».

Напомним, трагедия произошла 12 июня: Boeing 787-8 вылетел из Ахмадабада (штат Гуджарат) в Лондон. Через несколько десятков секунд после взлета самолет врезался в здание медицинского колледжа. На борту находилось 242 человека, включая экипаж. Погибли все, кроме одного — гражданина Великобритании, который сумел выбраться из обломков. Также погибли 19 человек на земле.