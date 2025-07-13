Трамп объявил о повышении пошлин на импорт из ЕС и Мексики до 30%

CentralAsia (CA) - С 1 августа в США повысятся импортные пошлины на товары из стран Евросоюза и Мексики — до 30%. Об этом сообщил Дональд Трамп, опубликовав два письма, адресованных президенту Мексики Клаудии Шейнбаум и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в своей соцсети Truth Social.

По его словам, решение в отношении Мексики связано с недостаточной, по его оценке, борьбой мексиканских властей с наркокартелями. Повышение тарифов на европейскую продукцию Трамп объяснил необходимостью сокращения торгового дисбаланса.

О намерении пересмотреть тарифы бывший президент США заявлял ещё 2 апреля, после чего дал 90 дней на достижение компромисса. Договориться удалось лишь немногим странам, включая Великобританию. Несмотря на то, что крайний срок переговоров был перенесён на 1 августа, Трамп начал анонсировать новые меры заранее.