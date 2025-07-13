экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане спортсменов будут наказывать за религиозную агитацию

CentralAsia (KZ) -   

В Казахстане обновили нормы поведения для спортсменов, тренеров и судей. Документ «Спортивная этика» был подписан 27 июня 2025 года и расширяет перечень запретов, сообщает Orda.kz.

Среди новых требований — запрет на нецензурную лексику, появление в нетрезвом виде, разглашение тренировочных данных, угрозы и действия, наносящие ущерб имиджу страны. Спортсменам предписано уважать государственные символы, избегать политических жестов и быть примером для молодёжи. На церемониях награждения и в интервью разрешено появляться только в форме сборной или клуба.

Отдельный пункт касается религии: запрещена публичная демонстрация вероубеждений, вовлечение других в религиозные объединения и миссионерская деятельность в спортивной среде.

Заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев подчеркнул, что речь не идёт о запрете религии:

«Конституция, международная Олимпийская хартия и закон о религии гарантируют свободу вероисповедания. Новые правила касаются только публичной пропаганды со стороны спортсменов».

Соблюдение нормы будут отслеживать уполномоченные органы. В случае нарушений федерация оформит протокол и передаст его на рассмотрение комиссии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com