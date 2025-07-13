В Казахстане спортсменов будут наказывать за религиозную агитацию

CentralAsia (KZ) -

В Казахстане обновили нормы поведения для спортсменов, тренеров и судей. Документ «Спортивная этика» был подписан 27 июня 2025 года и расширяет перечень запретов, сообщает Orda.kz.

Среди новых требований — запрет на нецензурную лексику, появление в нетрезвом виде, разглашение тренировочных данных, угрозы и действия, наносящие ущерб имиджу страны. Спортсменам предписано уважать государственные символы, избегать политических жестов и быть примером для молодёжи. На церемониях награждения и в интервью разрешено появляться только в форме сборной или клуба.

Отдельный пункт касается религии: запрещена публичная демонстрация вероубеждений, вовлечение других в религиозные объединения и миссионерская деятельность в спортивной среде.

Заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев подчеркнул, что речь не идёт о запрете религии:

«Конституция, международная Олимпийская хартия и закон о религии гарантируют свободу вероисповедания. Новые правила касаются только публичной пропаганды со стороны спортсменов».

Соблюдение нормы будут отслеживать уполномоченные органы. В случае нарушений федерация оформит протокол и передаст его на рассмотрение комиссии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения