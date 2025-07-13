В Москве побит температурный рекорд, установленный 122 года назад

CentralAsia (CA) -

В субботу, 12 июля, в Москве зафиксировали новый температурный максимум — +34,6 °C. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Только что побит рекорд 122-летней давности: в 1903 году в Москве была температура 34,5 градуса, сейчас уже 34,6. Это характеристика экстремальной погоды», - отметил Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни новых рекордов не ожидается. С воскресенья температура начнёт постепенно снижаться.