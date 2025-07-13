В Москве побит температурный рекорд, установленный 122 года назад
- Азия и мир, погода
- 11:29, 13 июля 2025
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CentralAsia (CA) -
В субботу, 12 июля, в Москве зафиксировали новый температурный максимум — +34,6 °C. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.
«Только что побит рекорд 122-летней давности: в 1903 году в Москве была температура 34,5 градуса, сейчас уже 34,6. Это характеристика экстремальной погоды», - отметил Вильфанд.
По его словам, в ближайшие дни новых рекордов не ожидается. С воскресенья температура начнёт постепенно снижаться.
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