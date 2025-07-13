В Париже подписано соглашение о создании нового государства

CentralAsia (CA) - Соглашение о создании нового государства Новая Каледония заключено в Буживале, пригороде Парижа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на участников переговоров.

Документ был подписан представителями различных политических движений, ранее выступавших с противоположных позиций по вопросу будущего заморской территории. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил в соцсети X достижение «исторического» соглашения об институциональном устройстве Новой Каледонии. По его словам, переговоры с участием избранных представителей длились десять дней.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру приветствовал подписание документа и заявил, что соглашение предусматривает создание «уникальной организации», положения которой будут закреплены в Конституции Франции.

Согласно Politico, речь идет о формировании нового государства, частично зависимого от Франции. Предполагается, что жители Новой Каледонии получат отдельное гражданство и смогут иметь два паспорта. Издание *Les Nouvelles Calédoniennes* также отмечает, что новому государству могут быть переданы полномочия по ведению собственной международной политики.

Перед вступлением в силу документ должен быть одобрен французским парламентом и вынесен на референдум в Новой Каледонии.

Politico уточняет, что часть политических сил на островах выступала за независимость, другая — за сохранение в составе Франции. В результате переговоров стороны пришли к компромиссу и согласовали статус расширенной автономии.

В мае 2024 года в Новой Каледонии прошли масштабные протесты против законопроекта, расширяющего избирательные права граждан Франции, проживающих на территории архипелага. Противники документа считали, что это ослабит позиции коренного населения и усилит влияние Парижа. Акции вылились в беспорядки, в ходе которых погибли несколько человек, более 300 пострадали. Во Франции был введен режим ЧС, в регион направили военных. Президент Макрон посетил Новую Каледонию лично.