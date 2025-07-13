ЕС пригрозил ответными мерами в адрес США в случае провала торговых переговоров

CentralAsia (CA) - Евросоюз готов ввести ответные меры против США, если стороны не достигнут соглашения по вопросу торговых пошлин. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после решения Дональда Трампа установить с 1 августа 30-процентные пошлины на импорт европейских товаров.

По её словам, такие тарифы могут подорвать ключевые трансатлантические цепочки поставок и нанести ущерб бизнесу и потребителям как в ЕС, так и в США, передаёт РИА Новости.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз продолжит переговоры с американской стороной до 1 августа, стремясь сохранить стабильные торговые отношения. В то же время она отметила, что ЕС готов принять все необходимые шаги для защиты своих интересов, включая введение соразмерных контрмер.

Также Еврокомиссия намерена расширять сотрудничество с другими странами, опираясь на международные торговые нормы и укрепляя глобальные партнёрства.