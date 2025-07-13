В Анкаре при пожаре в многоэтажке погибли три человека

CentralAsia (CA) - В столице Турции Анкаре произошёл пожар в 26-этажном жилом доме в районе Чанкая.

По данным телеканала TRT Haber, в результате погибли три человека, включая трёхмесячного ребёнка.

Пожарные боролись с огнём около четырёх часов, после чего возгорание было локализовано.

По информации пожарной службы, от отравления дымом пострадали 39 человек, среди них — семь пожарных.