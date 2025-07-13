В Анкаре при пожаре в многоэтажке погибли три человека
- Азия и мир, происшествия
- 13:19, 13 июля 2025
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CentralAsia (CA) - В столице Турции Анкаре произошёл пожар в 26-этажном жилом доме в районе Чанкая.
По данным телеканала TRT Haber, в результате погибли три человека, включая трёхмесячного ребёнка.
Пожарные боролись с огнём около четырёх часов, после чего возгорание было локализовано.
По информации пожарной службы, от отравления дымом пострадали 39 человек, среди них — семь пожарных.
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