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В Анкаре при пожаре в многоэтажке погибли три человека

CentralAsia (CA) -  В столице Турции Анкаре произошёл пожар в 26-этажном жилом доме в районе Чанкая.

По данным телеканала TRT Haber, в результате погибли три человека, включая трёхмесячного ребёнка.

Пожарные боролись с огнём около четырёх часов, после чего возгорание было локализовано.

По информации пожарной службы, от отравления дымом пострадали 39 человек, среди них — семь пожарных.

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