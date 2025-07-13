Число жертв наводнения в Техасе приблизилось к 130

CentralAsia (CA) - По данным местных властей, число погибших в результате разрушительного наводнения в американском штате Техас достигло как минимум 129 человек. Ещё 166 числятся пропавшими без вести, передает DW.

Наиболее пострадавшим оказался округ Керр, где погибли 103 человека, в том числе 36 детей. По данным The Washington Post, в момент наводнения местные власти не активировали систему экстренного оповещения, которая может распространять сигнал на большие расстояния. Вместо этого уведомления были разосланы по SMS — только тем, кто предварительно зарегистрировался в системе.

Метеорологическая служба предупреждает о риске новых ливней и локальных подтоплений до вечера 13 июля.

Наводнение произошло рано утром 4 июля примерно в 140 км к северо-западу от Сан-Антонио, после выхода из берегов реки Гваделупе. Американские СМИ называют произошедшее одной из крупнейших трагедий последних лет, особенно в связи с гибелью детей из летнего лагеря.