Из Минюста США уволили сотрудников, работавших по делам против Трампа

CentralAsia (CA) - Более 20 сотрудников Министерства юстиции США, связанных с расследованиями в отношении президента Дональда Трампа, были уволены. Среди них — следователи, прокуроры и специалисты по связям с общественностью. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

Уволенные работали вместе со специальным прокурором Джеком Смитом над двумя ключевыми делами: о хранении секретных документов и попытках отменить итоги президентских выборов 2020 года.

По данным источников, список сотрудников был составлен «целевой рабочей группой», созданной для пересмотра правоохранительной политики администрации Джо Байдена. Инициатором создания группы стала генпрокурор Пэм Бонди, назначенная после инаугурации Трампа.

Также в зону интереса рабочей группы входят дела против Трампа в Нью-Йорке — в частности, дело о выплате денег за молчание и гражданский иск против Trump Organization.

Среди уволенных — Пэтти Хартман, ранее работавшая ведущим специалистом по связям с общественностью в ФБР и прокуратурах. В комментарии CBS она отметила:

«Раньше между Белым домом и Министерством юстиции существовало чёткое разграничение. Сейчас эта граница исчезла».

Чистка в Минюсте началась вскоре после инаугурации Трампа, когда пост исполняющего обязанности главного прокурора Вашингтона занял Эд Мартин — ранее защищавший обвиняемых по делам 6 января.

Напомним, Дональд Трамп стал первым бывшим президентом США, признанным виновным в совершении преступления.