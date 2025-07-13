Биткойн обновил исторический максимум, превысив $119 тыс.

CentralAsia (CA) - Стоимость биткойна 13 июля достигала $119 216 — это новый рекорд, следует из данных Binance. К вечеру криптовалюта торговалась на уровне $119 015, прибавив 1,37% за сутки.

11 июля биткойн впервые преодолел отметку в $118 тыс. За последний месяц курс вырос на 12,9%.

Рост аналитики связывают с заявлениями президента США Дональда Трампа о поддержке крипторынка, а также с увеличением интереса к цифровым активам со стороны других стран.

При этом с начала года большинство других криптовалют подешевели на 30-50%.