Биткойн обновил исторический максимум, превысив $119 тыс.
- Азия и мир, экономика
- 22:09, 13 июля 2025
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CentralAsia (CA) - Стоимость биткойна 13 июля достигала $119 216 — это новый рекорд, следует из данных Binance. К вечеру криптовалюта торговалась на уровне $119 015, прибавив 1,37% за сутки.
11 июля биткойн впервые преодолел отметку в $118 тыс. За последний месяц курс вырос на 12,9%.
Рост аналитики связывают с заявлениями президента США Дональда Трампа о поддержке крипторынка, а также с увеличением интереса к цифровым активам со стороны других стран.
При этом с начала года большинство других криптовалют подешевели на 30-50%.
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