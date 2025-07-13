экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане посетители бассейна отравились парами хлора

CentralAsia (KZ) -  В Атырау 14 человек обратились за медицинской помощью после посещения бассейна. У всех — признаки химического отравления, сообщили в городском акимате. 

Как передает издание orda.kz, трое были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное, остальные находятся под наблюдением.

На месте провели противоэпидемические мероприятия и взяли пробы воды и воздуха. По предварительным данным, превышения содержания хлора в воздухе не зафиксировано, однако лабораторные исследования продолжаются.

Полиция возбудила уголовное дело. В регионе началась проверка всех бассейнов и аквапарков на соблюдение санитарных норм.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com