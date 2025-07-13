В Казахстане посетители бассейна отравились парами хлора

CentralAsia (KZ) - В Атырау 14 человек обратились за медицинской помощью после посещения бассейна. У всех — признаки химического отравления, сообщили в городском акимате.

Как передает издание orda.kz, трое были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное, остальные находятся под наблюдением.

На месте провели противоэпидемические мероприятия и взяли пробы воды и воздуха. По предварительным данным, превышения содержания хлора в воздухе не зафиксировано, однако лабораторные исследования продолжаются.

Полиция возбудила уголовное дело. В регионе началась проверка всех бассейнов и аквапарков на соблюдение санитарных норм.

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