В Казахстане посетители бассейна отравились парами хлора
- Казахстан, происшествия
- 23:34, 13 июля 2025
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CentralAsia (KZ) - В Атырау 14 человек обратились за медицинской помощью после посещения бассейна. У всех — признаки химического отравления, сообщили в городском акимате.
Как передает издание orda.kz, трое были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное, остальные находятся под наблюдением.
На месте провели противоэпидемические мероприятия и взяли пробы воды и воздуха. По предварительным данным, превышения содержания хлора в воздухе не зафиксировано, однако лабораторные исследования продолжаются.
Полиция возбудила уголовное дело. В регионе началась проверка всех бассейнов и аквапарков на соблюдение санитарных норм.
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