Императорская чета наблюдала за «дикими» скачками в прериях Монголии. Видео

CentralAsia (MNG) -

Император Нарухито и императрица Масако наблюдали за тем, как монголы устраивают скачки на лошадях в дикой прерии 12 июля во время традиционного фестиваля, призванного продемонстрировать кочевые виды спорта и культуру искусств страны.

Национальный праздник Наадам также включает в себя монгольскую борьбу и стрельбу из лука. Одно из состязаний включает метание шагая, или лодыжки барана, в цель.

Победителей считают национальными героями.

Нарухито и Масако были встречены на месте проведения мероприятия на окраине монгольской столицы президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа и первой леди Болорцэцэг Лувсандорж.

Они провели время в традиционном монгольском гэре (в юрте) и обменялись любезностями.

Затем они перешли к забегу пятилетних лошадей (соёолон). В соревновании приняли участие более 100 лошадей, и дети проехали на них около 20 километров.

Императорская чета следила за лошадьми на финишной прямой в бинокль, а Нарухито фотографировал их.

Накануне императорская чета присутствовала на церемонии открытия Наадама.

источник: MiddleAsianNews

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