Императорская чета наблюдала за «дикими» скачками в прериях Монголии. Видео

CentralAsia (MNG) -
Император Нарухито и императрица Масако наблюдали за тем, как монголы устраивают скачки на лошадях в дикой прерии 12 июля во время традиционного фестиваля, призванного продемонстрировать кочевые виды спорта и культуру искусств страны.
Национальный праздник Наадам также включает в себя монгольскую борьбу и стрельбу из лука. Одно из состязаний включает метание шагая, или лодыжки барана, в цель.
Победителей считают национальными героями.
Нарухито и Масако были встречены на месте проведения мероприятия на окраине монгольской столицы президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа и первой леди Болорцэцэг Лувсандорж.
Они провели время в традиционном монгольском гэре (в юрте) и обменялись любезностями.
Затем они перешли к забегу пятилетних лошадей (соёолон). В соревновании приняли участие более 100 лошадей, и дети проехали на них около 20 километров.
Императорская чета следила за лошадьми на финишной прямой в бинокль, а Нарухито фотографировал их.
Накануне императорская чета присутствовала на церемонии открытия Наадама.
источник: MiddleAsianNews