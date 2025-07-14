Монголия получила право провести 70-ю ММО в 2029 году

CentralAsia (MNG) -

«По случаю Национального праздника Монголии Наадам, отмечающего 2234-ю годовщину государственности, 819-ю годовщину Великой Монгольской империи, 114-ю годовщину Национально-освободительной революции, 104-ю годовщину Народной революции и 35-ю годовщину Демократической революции, мы выражаем наши самые теплые приветствия народу Монголии», – написал Совет директоров Комитета по математической олимпиаде Монголии.

«Мы также рады поделиться с вами замечательной новостью. 11 июля 2025 года, во время 66-й Международной математической олимпиады (ММО), проходившей в Саншайн-Косте, Квинсленд, Австралия, Совет директоров ММО и представители жюри из 110 стран официально объявили о совместном решении предоставить Монголии право провести 70-ю ММО в 2029 году».

Хотя Монголия была одной из первых стран-участниц с 1964 года, нам не удавалось принимать олимпиаду в прошлом.

На этот раз благодаря многолетним усилиям Комитета по математической олимпиаде Монголии, а также поддержке правительства Монголии, Министерства образования, Министерства иностранных дел, Национального университета Монголии, Монгольского математического общества, Ассоциации банкиров Монголии и наших партнеров из частного сектора, Монголия официально получила право провести это престижное мероприятие.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения