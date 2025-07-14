Завершился государственный визит в Монголию Императора и Императрицы Японии

CentralAsia (MNG) - Завершился первый государственный визит в Монголию Их Величеств Императора Нарухито и Императрицы Масако, совершенный по приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и Первая леди Болорцэцэг Лувсандорж попрощались с Его Величеством Императором Нарухито и Её Величеством Императрицей Масако в их резиденции в комплексе Их Тэнгэр.

В ходе государственного визита Президент Монголии Его Превосходительство Хурэлсух Ухнаа и Первая леди Болорцэцэг Лувсандорж провели официальную встречу с Его Величеством Императором Нарухито и Её Величеством Императрицей Масако, обсудив вопросы углубления двусторонних дружественных отношений и нерушимой дружбы между народами двух стран. Его Величество Император Нарухито и Её Величество Императрица Масако присутствовали на церемонии открытия Национального праздника Наадам и других торжественных мероприятиях в качестве почётных гостей.

В рамках политики Монголии в отношении «третьего соседа» государственный визит имел историческое значение для углубления «ориентированного на человека» Особого стратегического партнёрства во имя мира и процветания с Японией – партнёром, разделяющим общие ценности, и способствовал дальнейшему расширению дружественных отношений и сотрудничества, а также укреплению нерушимых уз дружбы между народами Монголии и Японии.

Его Величество Император Японии Нарухито взошёл на Хризантемовый трон 1 мая 2019 года, ознаменовав начало эпохи Рэйва в Японии. С момента своего восшествия на престол Император Нарухито совершил два государственных визита: в Республику Индонезия в 2023 году и в Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии в 2024 году. Третий государственный визит Его Величества Императора состоялся в Монголию.

Его Величество Император Японии Нарухито посетил Монголию с официальным визитом в качестве наследного принца в 2007 году, чтобы отметить 35-ю годовщину установления дипломатических отношений между Монголией и Японией.

Их Величества провожали в международном аэропорту Чингисхана министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх и другие официальные лица.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения