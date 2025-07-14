Ким Чен Ын направил поздравления президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, Председатель Государственного Совета Корейской Народно-Демократической Республики, 11 июля направил поздравительное послание Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

В послании говорится следующее:

Поздравляю Вас и Ваш дружественный народ со 104-й годовщиной Победы Монгольской народной революции.

Убеждён, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими двумя странами, имеющие давнюю историю и традиции, будут укрепляться и развиваться, и желаю Вам успехов в Вашей ответственной работе на благо развития страны, прогресса и процветания Вашего народа.

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