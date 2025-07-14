Батмагнай получил титул государственного льва, а Өсөхбаяр — титул государственного гарида

CentralAsia (MNG) - Торжества, посвященные 2234-й годовщине основания первого монгольского государства, 819-й годовщине образования Великой Монгольской империи, 114-й годовщине восстановления национальной независимости и суверенитета, 104-й годовщине Народной революции и 35-й Демократической революции, завершились Национальным фестивалем борьбы Наадам.

В этом году на турнире Батмагнай Энхтувшин, уроженец сомона Жинст аймака Баянхонгор, завоевал престижный титул чемпиона штата по борьбе Наадам, одержав победу во всех девяти раундах. Представляя свой аймак впервые за 76 лет, указом президента ему было присвоено почетное звание «Государственный лев» (Улсын Арслан).

Өсөхбаяр Нямдорж, аймачный лев (аймгийн арслан), также продемонстрировал впечатляющее выступление, одержав восемь побед и заслужив звание «Государственный гарид». Он вошёл в историю как первый борец из аймака Сухбаатар, получивший это звание.

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