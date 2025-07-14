Профсоюзы медработников Монголии, Китая и РФ подписали договор о сотрудничестве

CentralAsia (MNG) - Соглашение о сотрудничестве заключено в Улан-Удэ между профсоюзами медработников Монголии, Автономного района Внутренняя Монголия КНР и России. Документ подписан на V Байкальском молодежном медицинском форуме, сообщил ТАСС председатель Совета молодых специалистов медицинских организаций Бурятии, депутат Народного Хурала Бурятии Михаил Итыгилов.

Стороны выразили готовность активно содействовать развитию отношений между профсоюзами и обмениваться опытом в различных областях, укреплять профессиональные связи и создавать благоприятные условия для труда работников сферы здравоохранения. Также соглашением предусмотрено взаимодействие в области подготовки кадров, в культурном туризме, в санаторно-курортном обслуживании.

V Байкальский молодежный медицинский форум прошел в Улан-Удэ с 9 по 12 июля. Участие в нем принимают порядка 1 тыс. человек из 30 регионов России, а также из Монголии и Китая.

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