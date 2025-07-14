Монголия и Китай будут сотрудничать в области традиционной медицины и новых технологий лечения

CentralAsia (MNG) - Министр здравоохранения Монголии Чинбурэн Жигжидсурэн и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Монголии Шэнь Об этом Миньцзюань обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения. Об этом сообщает МОНЦАМЭ.

В частности, Посол Шэнь Миньцзюань предоставила подробную информацию о реализации, достижениях и опыте государственной политики КНР по развитию традиционной китайской медицины в сочетании с западной медициной, а также о возможностях сотрудничества в таких областях, как обмен накопленным опытом и знаниями в области профилактики заболеваний и борьбы с ними, обеспечение дистанционной диагностики и лечения.

Министр Чинбурэн, подчеркнув стремительное развитие здравоохранения и медицины Китая, отметил готовность перенимать медицинские достижения страны и открыто работать над совместным развитием. Он также выразил заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества, особенно в обмене опытом в области традиционной медицины, изучении новых технологий и методов борьбы с инфекционными заболеваниями, диагностики и лечения, укреплении потенциала медицинских работников и совершенствовании содержания учебных программ.

Стороны также подчеркнули важность прямого взаимодействия между Министерствами здравоохранения двух стран для укрепления сотрудничества в секторе здравоохранения. В связи с этим они договорились оперативно поработать над утверждением обновленного плана сотрудничества в ближайшее время.

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