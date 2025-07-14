СБУ: Полковника Ивана Воронича застрелили в Киеве агенты российских спецслужб, они убиты при задержании

CentralAsia (CA) - Служба безопасности Украины заявила, что убийство полковника спецслужбы Ивана Воронича совершили предполагаемые агенты российских спецслужб. При задержании в Киевской области они оказали сопротивление и были убиты, говорится в сообщении СБУ.

Об убийстве подозреваемых отчитался глава СБУ Василий Малюк. Он назвал их «агентурно-боевой группой ФСБ РФ».

«По результатам проведения розыскных, контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они оказали сопротивление, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы», — заявил Малюк.

СБУ утверждает, что убийство Воронича совершили двое человек — мужчина и женщина. По заданию куратора они следили за полковником СБУ, установили маршруты его передвижения. Затем куратор передал им координаты схрона, где находился пистолет с глушителем.

Полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича застрелили 10 июля в Голосеевском районе Киева. Судя по опубликованному видео с камеры наблюдения, Воронича застрелили вскоре после того, как он вышел из подъезда жилого дома. По факту убийства Воронича возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа.

По информации The New York Times, Воронич служил в пятом управлении СБУ, которое занимается проведением операций в России. Воронич «в течение некоторого времени» командовал этим подразделением. Оно получало поддержку от ЦРУ и, в частности, было ответственно за убийство Арсена Павлова — одного из командиров пророссийских формирований в Донбассе, известного как Моторола.