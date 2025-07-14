Президент Ирана был ранен при ударе Израиля в июне, - Fars

// Офис президента Ирана

CentralAsia (CA) - Президент Ирана Масуд Пазешкиан получил небольшое ранение ног во время атаки со стороны Израиля 16 июня. Об этом пишет агентство Fars со ссылкой на источники.

Израиль нанес удар по Тегерану во время заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана. Атакованы были входы здания, в котором проходила встреча. Иранские высокопоставленные чиновники эвакуировались через аварийный люк.

Атака была разработана по аналогии с операцией по убийству одного из лидеров ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, пишет Fars. Власти Ирана изучают версию с возможным проникновением агента.

Конфликт между Израилем и Ираном длился с 13 по 24 июня. Он начался с израильских авиаударов по территории Исламской Республики, что спровоцировало ответные ракетные обстрелы со стороны Тегерана. Есть погибшие и раненые с обеих сторон. В ночь на 22 июня к боевым действиям подключились Соединенные Штаты, после чего иранские силы нанесли удар по американской военной базе в Катаре.

Израильское руководство объяснило начало военной операции угрозой скорого создания Ираном ядерного оружия, а также накопления ракет. Тегеран категорически отвергал обвинения в разработке ядерного оружия, подчеркивая при этом свое право на развитие мирной атомной энергетики.

24 июня Трамп объявил о прекращении огня между сторонами. По его словам, США уничтожили ядерные объекты Ирана. Однако в июле Axios со ссылкой на источники сообщил, что власти Израиля обсуждают возможность новых ударов по Ирану в случае, если республика возобновит ядерную программу.