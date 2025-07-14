У японских островов Токара за три недели произошло более 2 тыс. землетрясений

CentralAsia (CA) - Более 2 тыс. ощутимых землетрясений произошло у японских отдаленных островов Токара за последние три недели, магнитуда некоторых превышала 5 единиц. Об этом свидетельствуют данные национального метеорологического управления Японии.

С 21 июня в районе островов Акусэкидзима и Кодакарадзима зафиксирована повышенная сейсмическая активность. Подобные явления отмечались в 2021 и 2023 годах, но с меньшей частотой и интенсивностью.

Данных о пострадавших или разрушениях из-за землетрясений не поступало. Сейсмологи сообщают, что район находится на стыке литосферных плит, что объясняет высокую сейсмическую активность.

На островах Токара проживает около 650 человек в небольших поселках — часть из них добровольно эвакуировалась на основную территорию Японии